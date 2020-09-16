الحلبوسي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء إلى الكويت، في زيارة رسمية لم يعلن عنها سابقا، وفقًا لما نشرهموقع روسيا اليوم.
وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان صحفي، إن "رئيس مجلس النواب وصل مساءاليوم إلى دولة الكويت في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم".
وأشار إلى أن "الحلبوسي سيلتقي عددا من المسؤولين الكويتيين لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين".
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