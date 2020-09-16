كابل تحيي الذكرى الـ19 لاغتيال أحمد شاه مسعود.. بحضور سفراء الدول الاجنبية

أقامت أفغانستان اليوم الأربعاء، مراسم إحياء الذكرى الـ19 لاغتيال زعيم "التحالف الشمالي" أحمد شاه مسعود بهجوم إرهابي، بحضور ومشاركة سفراء الدول الأجنبية لديها، وفقًالما نشره موقع روسيا اليوم.
يذكر أن قتل مسعود في 9 سبتمير 2001، قبل يومين من هجمات11 سبتمبر في الولايات المتحدة.
وجاء اغتياله وسط الحرب الأهلية في أفغانستان التي بدأت بعد انسحاب القوات السوفيتية من هذا البلد، والتي حارب فيها مسعود على رأس الائتلاف المعروف بـ"التحالف الشمالي" ضد حركة "طالبان".
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