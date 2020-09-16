انتخاب سوغا رئيسا للحكومة في اليابان

انتخب البرلمان الياباني رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الجديد يوشيهيدي سوغا (71 عاما) رئيسا للوزراء خلفا لشينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية.

وبعد 48 ساعة على انتخابه رئيسا للحزب، حصل سوغا على 314 صوتا من أصل 462 أعلنت صلاحيتها في مجلس النواب، حيث يتمتع الحزب الليبرالي الديمقراطي بأغلبية مريحة مع حليفه الائتلافي حزب كوميتو. وكان انتخابه بتطلب أغلبية بسيطة.

وثبت مجلس المستشارين، المجلس الأعلى في البرلمان، بعد ذلك النتيجة التي سجلت في مجلس النواب صاحب الكلمة الأخيرة في كل الأحوال.

وبعيد تصويت البرلمان أعلن كاتسونوبو كاتو وزير الصحة في الحكومة السابقة الذي أصبح أمينا عاما للحكومة وناطقا باسمها خلفا لسوغا، تشكيلة حكومة رئيس الوزراء الجديد التي لا تتضمن مفاجآت.

يوشيهيدي سوغا

- نجل مزارع للفراولة في منطقة أكيتا الريفية بشمال اليابان

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- دخل المعترك السياسي في الـ26 من عمره

-أمين عام مجلس الوزراء 2012-2020 مستشار موثوق لرئيس الوزراءالمستقیل شينزو آبي، والمتحدث الرئيسي باسم الحكومة

- منذ عام 1996، كان نائبا في البرلمان لـ8 ولايات متتالية

- يقول خبراء إن سوغا شخص براجماتي أكثر منه عقائدي، وينظر إليه العدید داخل الحزب الليبرالي على أنه شخصية محايدة