محافظ عدن يطلع على سير العمل بإعادة تأهيل مستشفى عدن وإنشاء مركز القلب المفتوح

اطلع محافظ عدن أحمد حامد لملس، يرافقه ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أحمد مدخلي، اليوم على سير العمل بمشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن وإنشاء مركز القلب المفتوح الممول من الصندوق السعودي للتنمية. وخلال الزيارة طاف محافظ عدن وممثل البرنامج السعودي ومدير عام مديرية صيرة خالد سيدو بأقسام المستشفى ومركز القلب الذي يجري إعادة تأهيله.

واستمع المحافظ من مدير المشروع المهندس " عصام حيدر " الذي أوضح أن العمل يجري بوتيرة عالية وفقا للخطة الزمنية المحددة للتنفيذ، والتي تم الاتفاق عليها مع الاستشاري الهندسي للمشروع والصندوق الاجتماعي للتنمية، لافتا الى أن نسبة الإنجاز للمشروع تصل 73 %، من أعمال البنية التحتية، واستعرض العديد من الصعوبات التي تواجه عملية توريد الأجهزة والمعدات الطبية نتيجة الإجراءات بالمنافذ الجمركية، متمنيا من السلطة المحلية تسهيل تلك الإجراءات لإيصال المعدات وتسريع التجهيز للمشروع الذي من المفترض أن ينجز نهاية العام الجاري 2020.

وعقب الإنتهاء من الزيارة شدد محافظ عدن على ضرورة سرعة إنجاز المستشفى الذي سيسهم بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمحافظة والمحافظات المجاورة لها. وأكد استعداد السلطة المحلية تسهيل كافة الإجراءات الهادفة بإعادة تأهيل القطاعات الخدمية وفي مقدمتها القطاع الصحي. وأثنى محافظ عدن على دور البرنامج السعودي في التسريع بإعادة عجلة التنمية لمدينة عدن.

إلى ذلك قام محافظ عدن بزيارة تفقدية لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى الجمهورية، واستمع خلال الزيارة من مدير المستشفى الدكتور أحمد الجربا عن كيفية سير العمل وما يقدمه المركز من خدمات للمرضى وما هي الصعوبات التي تقف عائقا أمام القائمين عليه. مشيدا بما يقدمه المستشفى من خدمات للمواطنين متجاوزا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بشكل عام.