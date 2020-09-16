تهديد أميركي بمعاقبة أي شركة سلاح تعقد صفقات مع إيران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعهّدت إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم، بفرض العقوبات الأميركية “كاملة” على أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران فور أن يتقرر تمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران.

جاء الإنذار على لسان المبعوث الأميركي الخاص بملف إيران إليوت أبرامز، خلال إفادة صحتفية بعد ساعات، من تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال فيها إنّ الولايات المتحدة ستعود للمنظمة الدولية الأسبوع القادم لمحاولة إعادة فرض العقوبات على إيران.

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وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض محاولة أميركية في 14 آب لتمديد حظر دولي على توريد السلاح لإيران إلى ما بعد انقضاء أجل الحظر الحالي في أكتوبر تشرين الأول، غير أنّ الولايات المتحدة ماضية في مساعيها استناداً لتفسيرها القانوني الخاص.

واعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيره البريطاني دومينيك راب، إن الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجددا الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران وستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات.

وكان بومبيو قد قال الشهر الماضي إنه بدأ مسعى مدته 30 يوما لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي تتهم إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال بومبيو إنه يجب إعادة فرض العقوبات اعتبارا من يوم الأحد.