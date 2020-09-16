جزيرة باربادوس تتمرد على الملكة إليزابيث وتخرج عن سيطرتها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

منذ عام 1966 حصلت جزيرة بربادوس على استقلالها ضمن عالم الكومنولث، وظلت الملكة إليزابيث الثانية قائدة للدولة. وتعد بربادوس إحدى الوجهات السياحية الرائدة في منطقة البحر الكاريبي وأكثر جزر المنطقة تطوراً حيث يبلغ مؤشر التنمية البشرية فيها 0.788.

ونالت باربادوس استقلالها عن المملكة المتحدة في 30 نوفمبر 1966. وتعتبر البلاد ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية على غرار نظام وستمنستر البريطاني، حيث إليزابيث الثانية هي ملكة بربادوس وقائدة الدولة ويمثلها محلياً الحاكم العام كليفورد هزبندز بينما يقود الحكومة رئيس مجلس الوزراء. صعد عدد الممثلين في مجلس النواب تدريجياً من 24 عند الاستقلال إلى 30 نائباً في تشكيله الحالي.

وأعلنت حكومة الجزيرة الكاريبية خبرا مفاجئا بأنه “حان الوقت لترك ماضينا الاستعماري بالكامل وراءنا.” وجاء ذلك في خطاب كتبته رئيسة الوزراء، ميا موتلي، إن سكان بربادوس يريدون رئيس دولة بربادوسي.

وتهدف باربادوس إلى استكمال تلك العملية بالتزامن مع الذكرى 55 للاستقلال عن بريطانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

أعلنت دولة بارابدوس الصغيرة في البحر الكاريبي أنها ستتخلى عن تبعيتها للتاج البريطاني وتصبح جمهورية بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وأعلنت هذا الانفصال الدستوري الحاكمة العامة للجزيرة ساندرا ميسون في خطاب أثناء استئناف عمل البرلمان المحلي بعد عطلته الصيفية.

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وقالت ميسون التي كانت تتحدث في العاصمة بريدجتاون “بعدما حصلت على الاستقلال قبل اكثر من نصف قرن، لا يمكن لبلادنا أن تشكك في قدراتها على إدارة نفسها بنفسها”.

وأضافت الممثلة الرسمية لملكة انكلترا في الجزيرة “حان الوقت لنودع ماضينا الاستعماري وأهل باربادوس يريدون رئيسا من باربادوس”.

وستفقد الملكة إليزابيث الثانية بذلك سيادتها على واحدة من آخر ممالك الكومونولث، التي كانت مستعمرات بريطانية سابقة ثم أصبحت مستقلة.

وردا على سؤال في لندن في هذا الشأن، قال الناطق باسم قصر بكنغهام إن القرار يعود إلى “سلطات باربادوس وسكانها”.

وباربادوس لؤلؤة السياحة الصغيرة في جزر الانتيل وجهة للمجتمع الانغلو ساكسوني الراقي خصوصا.

وتبلغ مساحة بارادوس 430 كيلومترا مربعا وتضم 287 ألف نسمة في 2019 حسب أرقام البنك الدولي.