الاتحاد الأوروبي يجري تعديلا لإلغاء ” إجراء دبلن” المتعلق بالهجرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

بموجب لائحة دبلن، سواء كنت قد وصلت إلى قبرص عن طريق الاختيار، أو دون قصد، يجب عليك التقدم بطلب اللجوء في قبرص بمجرد وجودك هنا، حتى إذا كنت تنوي الانتقال إلى دولة أخرى، عند التقدم بطلب اللجوء، سيتم إعطاؤك استبيانًا بشأن إجراءات دبلن، ويسأل عن أي دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي سبق لك زيارتها قبل دخول قبرص، وأي أقارب قد تكون لديكم في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق ” إجراء دبلن” أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن المفوضية تريد “إلغاء إجراء دبلن” الذي يحمل أول بلد يدخله المهاجر مسؤولية طلبه للجوء.

وقالت فون دير لايين خلال نقاش أعقب تقديمها خطاب حال الاتحاد “يمكنني أن أعلن أننا سنلغي إجراء دبلن ونستبدله بنظام أوروبي جديد لإدارة الهجرة (…). ستكون هناك آلية جديدة قوية للتضامن”.

وتابعت أن النظام الجديد “ستكون له هياكل مشتركة بشأن اللجوء والعودة”.

وستحتاج خطتها إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المنقسمة بشدة حول هذه المسألة الحساسة.

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وأقر إجراء دبلن في عام 1990 وتم تعديلها مرتين، آخرهما في عام 2013.

بموجب هذه القوانين الرامية إلى منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء متعددة في أوروبا، تقوم الدولة العضو التي تتلقى طلب اللجوء معالجته ويجب على اللاجئ المحتمل عدم المضي قدمًا.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الإصلاح المرتقب والذي تم تأجيله مرارا لسياسة الهجرة الأوروبية في 23 أيلول/سبتمبر.

وطُرح الملف المثير للجدل مجددا بعد الحريق الذي أتى على مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية الاسبوع الماضي.