كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "خلال يوم واحد".. أمريكا تعلن توزيع لقاح كورونا فور تصريح استخدامه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء أنها ستبدأ بتوزيع أي لقاح لمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في غضون يوم واحد من موافقة الجهات التنظيمية عليه. وأجرى مسؤولون من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الدفاع اتصالا اليوم مع الصحفيين ونشروا وثائق عن خطط توزيع ترسلها الوزارتان للولايات ومسؤولي الصحة العامة المحليين. وستخصص الحكومة الاتحادية جرعات اللقاح لكل ولاية على أساس توصيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن فئات السكان الأولى بالحصول عليها، وستشمل هذه الفئات العاملين بقطاع الصحة.



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