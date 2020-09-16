عاجل.. خلية “داعش”.. العثور على قنينات “مولوتوف” في مرآب عمارة بتمارة

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الأربعاء، عن استمرار عمليات تفتيشه، في أماكن مرتبطة بالمنتسبين للخلية التي كان قد تم تفكيكها الخميس الماضي، في أربعة مدن، والموالية لـ”داعش”.

وقال المكتب في بلاغ له اليوم الأربعاء، أنه يباشر اليوم، عملية تفتيش في مرآب عمارة سكنية بتمارة توجد بها شقة مملوكة لشقيقة المشتبه فيه الرئيسي.

وأوضح المكتب أن هذا التفتيش، يأتي للاشتباه في وجود عربة للتبريد مملوكة للمعني بالأمر يحتمل أن تحتوي على مواد متفجرة وقابلة للاشتعال.

Advertisements

عربة التبريد المشكوك فيها، حسب “البسيج”، تم رصد مكان إخفائها بناء على المعلومات التي أسفر عنها البحث التمهيدي، خصوصا إفادات زوجة المشتبه فيه الرئيسي التي أرشدت ضباط الشرطة القضائية للمكان المعني، وحضرت جميع إجراءات التفتيش التي أسفرت عن حجز العربة وهي موصدة بشكل محكم، مما استدعى إخضاعها لبروتوكول الأمن والسلامة قبل فتحها.

وقال المكتب، إن إجراءات المسح والتفتيش داخل العربة مكنت من العثور وحجز ست قارورات زجاجية تحتوي على مواد سائلة قابلة للانفجار وموصولة بقطع ثوب، ومدية كبيرة، وكذا حاويتين من البلاستيك تضمان بقايا وآثار مواد كيميائية مشكوكا فيها، سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية.

يشار إلى أنه كان قد تم توقيف خمسة أشخاص على خلفية هذه القضية، وصرح رئيس المكتب، عبد الحق الخيام، أن الأبحاث لا زالت مستمرة، للكشف عن باقي خيوط الخلية، والامتدادات الخارجية إن كانت لها.