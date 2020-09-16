التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1692 بكورونا في المغرب.. 67% في أربع جهات- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ1692 الجديدة، حيث سجلت 67 بالمائة منها في 4 جهات.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 533 حالة، من بينها 297 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 279 حالة جديدة، منها 94 حالة بالقنيطرة.

وبجهة درعة تافلات سجلت 179 حالة جديدة، منها 76 بالراشيدية.

وبجهة مراكش آسفي، تم تسجيل 149 حالة جديدة، من بينها 98 حالة بمراكش.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 142 حالة، من بينها 78 حالة بأكادير.

وبجهة الشمال سجلت 113 حالة، وبجهة الشرق سجلت 102 حالة، وبجهة فاس مكناس، سجلت 89 حالة، ثم 53 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، ثم 23 حالة بجهة خنيفرة بني ملال، و19 حالة جديدة بجهة العيون الساقية الحمراء، وأخيرا 11 حالة بجهة كلميم واد نون.

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1921حالة شفاء، و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 92016 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 253.4 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 4.7 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 72968 حالة، بمعدل تعاف يناهز 79.3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1686حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.