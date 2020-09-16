شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض بحسن نية والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أنه سيفرض رسوما "هائلة" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، واتهم التكتل بعدم التفاوض بحسن نية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

Advertisements ونجح جونسون في غضون ذلك في تفادي تمرد خصومه داخل حزب المحافظين لخطته لخرق القانون الدولي وإعادة صياغة اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) التي وقعها العام الماضي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

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