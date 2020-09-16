شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش ووزير الشؤون الخارجية في مالطا يبحثان تعزيز التعاون المشترك والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مع إيفاريست بارتولو وزير الشؤون الخارجية و الأوروبية في جمهورية مالطا - خلال اتصال هاتفي اليوم- العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومالطا وسبل تعزيزها إلى جانب الموضوعات الدولية ذات اهتمام مشترك.

واستعرض مع بارتولو سبل توطيد علاقات الصداقة و التعاون الثنائي في مختلف المجالات و تطرقا إلى تطورات الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط والتوتر في المنطقة.

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