الإعصار “سالي” يصل الولايات المتحدة وتحذيرات من فيضانات خطرة

المناطق - واس

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم أن إعصار “سالي” ضرب الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة اليوم، متوقعاً أن يتسبب ذلك بفيضانات خطرة.

وأوضح المركز أن المناطق الساحلية في ولايات ألاباما ولويزيانا وميسيسيبي وفلوريدا أصبحت في عين الإعصار، الذي يرافقه رياح تصل سرعتها إلى 165 كلم، مشيراً إلى أن الإعصار -الذي كان من الفئة الأولى على مقياس تصاعدي من خمس فئات- بات الآن من الفئة الثانية.

وقال حاكم ولاية ألاباما كاي آيفي في مؤتمر صحفي اليوم: “نتوقع حدوث فيضانات قياسية، وربما تحطيم المستويات التاريخية، ومع ارتفاع مستوى المياه فإن هناك مخاطر أكبر في خسارة الممتلكات والأرواح”، حاثاً سكان الولاية على سرعة الإجلاء إذا سمحت الظروف، والبحث عن مأوى في مكان آخر قدر الإمكان.

من جهته ناشد حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز سكان الولاية بالتحلي بالذكاء وتوخي الحذر، لا سيما أن ولايته لم تستفق بعد من الصدمة الناجمة عن الخراب واسع النطاق الذي ألحقه بها قبل أسبوعين فقط الإعصار “لورا” برياحه التي بلغت سرعتها القصوى 240 كيلومتراً.