شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل «السعودي للتنمية».. إعادة تأهيل مستشفى عدن وإنشاء مركز القلب والان نبدء بالتفاصيل

إطلع محافظ عدن أحمد حامد لملس، يرافقه ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أحمد مدخلي اليوم، على سير العمل بمشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن، وإنشاء مركز القلب المفتوح الممول من الصندوق السعودي للتنمية.

وتجول محافظ عدن وممثل البرنامج السعودي ومدير عام مديرية صيرة خالد سيدو بأقسام المستشفى ومركز القلب الذي يجري إعادة تأهيله.

وأوضح مدير المشروع المهندس عصام حيدر، أن العمل على إعادة تأهيل مستشفى عدن، وإنشاء مركز القلب، يجري بوتيرة عالية وفقا للخطة الزمنية المحددة للتنفيذ، والتي تم الاتفاق عليها مع الاستشاري الهندسي للمشروع والصندوق الاجتماعي للتنمية.

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وأشار إلى أن نسبة الإنجاز للمشروع تصل 73 %، من أعمال البنية التحتية، مستعرضا عديد من الصعوبات التي تواجه عملية توريد الأجهزة والمعدات الطبية نتيجة الاجراءات بالمنافذ الجمركية، مطالبا السلطة المحلية تسهيل الإجراءات لايصال المعدات من أجل سرعة التجهيز للمشروع الذي من المفترض أن ينجز نهاية العام الجاري 2020 م.

بدوره، شدد محافظ عدن، على ضرورة سرعة الانجاز للمستشفى الذي سيسهم بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بمحافظة عدن والمحافظات المجاورة لها، مؤكدا استعداد السلطة المحلية بتسهيل كافة الاجراءات الهادفة بإعادة تأهيل القطاعات الخدمية وفي مقدمتها القطاع الصحي، وأثنى على دور البرنامج السعودي في التسريع بإعادة عجلة التنمية لمدينة عدن.

كما أجرى محافظ عدن، زيارة تفقدية لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى الجمهورية، استمع خلالها من مدير المستشفى الدكتور أحمد الجربا، عن كيفية سير العمل وما يقدمه المركز من خدمات للمرضى والصعوبات التي تقف عائقا امام القائمين عليه.. مشيدا بما يقدمه المستشفى من خدمات للمواطنين متجاوزا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بشكل عام.