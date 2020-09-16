شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الإطفاء تكافح حرائق غابات أمريكا والدخان يصل أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإطفاء مكافحة حرائق الغابات القاتلة التي تجتاح غرب الولايات المتحدة، يواجه الآلاف الذين تم إجلاؤهم في ولاية أوريجون وغيرها مصاعب يومية فيما رصد علماء في أوروبا الدخان اليوم الأربعاء مع انتشاره على نطاق عابر للقارات.

ووافق الرئيس دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء، على طلب حاكم الولاية، التي تتعرض مواردها لضغط كبير، بإعلان حالة كوارث اتحادية مما يزيد المساعدات الاتحادية لجهود الإغاثة والطوارئ.

ورصد علماء في أوروبا الدخان الذي وصل إلى القارة في مؤشر على فداحة الكارثة. وترصد خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي حجم وشدة النيران وانتقال الدخان الناجم عنها عبر الولايات المتحدة ثم إلى خارجها.

وقال مارك بارينجتون كبير العلماء في خدمة كوبرنيكوس: "حقيقة أن هذه الحرائق تحدث كل هذا التلوث في الجو لدرجة أن نرى دخانا كثيفا على بعد ثمانية آلاف كيلومتر تعكس حجم الدمار الذي تتسبب فيه".