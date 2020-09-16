شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فتاة بحرينية تضع أخرى في صندوق السيارة والان نبدء بالتفاصيل
أكد المرور البحريني، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال فتاة، 20 عاما، وحجز مركبتها، تمهيدا لاحالتها للنيابة، إثر قيادتها السيارة، واضعة أخرى في "الصندوق"، معرضة حياتها للخطر.
وانتشر مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فتاة تقود سيارة، واضعة أخرى في "الصندوق".
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