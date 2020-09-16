شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: معاقبة أي شركة سلاح تعقد صفقات مع إيران والان نبدء بالتفاصيل
تعهدت إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم الأربعاء، بفرض العقوبات الأمريكية "كاملة" على أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران فور أن يتقرر تمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران.
جاء الإنذار على لسان المبعوث الأمريكي الخاص بملف إيران إليوت أبرامز خلال إفادة صحفية بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال فيها إن الولايات المتحدة ستعود للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل لمحاولة إعادة فرض العقوبات على إيران.
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