شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: نأسف لتأخر تشكيل حكومة لبنانية حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل
دعت فرنسا اليوم الأربعاء، السياسيين اللبنانيين إلى "تحمل مسؤولياتهم"، معربة عن "أسفها" لعدم احترام التعهدات التي قطعوها على أنفسهم خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، لتأليف الحكومة "خلال 15 يوما"، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وقال قصر الإليزيه: "لم يفت الأوان بعد: على الجميع تحمل مسؤولياتهم من أجل مصلحة لبنان فقط والسماح" لرئيس الوزراء مصطفى أديب "بتشكيل حكومة في مستوى خطورة الوضع".
وذكرت الرئاسة: "ما زلنا نتابع باهتمام الوضع ونواصل اتصالاتنا مع المسؤولين اللبنانيين لتجديد هذه الرسالة الملحة".
وأضاف الإليزيه: "نلاحظ اليوم إنهم ليسوا على الموعد المحدد.. تأسف فرنسا لعدم إلتزام السياسيين اللبنانيين التعهدات التي قطعوها للرئيس ماكرون في الأول من سبتمبر وفقا للجدول الزمني المعلن".
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