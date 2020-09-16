شكرا لقرائتكم خبر عن الـ «DNA» يحسم أصول الفايكينج الاسكندنافية والان نبدء بالتفاصيل

كشف بحث نشرته اليوم الأربعاء مجلة "نيتشر" العلمية أن تسلسل الحمض النووي لرفات الفايكينج كشف أنهم لم يكونوا جميعا من اسكندنافيا.

وقام فريق من جنسيات مختلفة قادته جامعتا كامبريدج، وكوبنهاجن، بتحليل 442 هيكلا عظميا مدفونا في أنحاء أوروبا وجرينلاند، واكتشف الفريق أن "هوية الفايكينج لم تقتصر على أشخاص لديهم أصول جينية اسكندنافية."

وقال قائد فريق البحث إسك ويلرسليف إن التحليل يشير إلى وجود "تدفقات مهمة للجينات" إلى الدول الاسكندنافية من جنوب أوروبا وآسيا قبل بداية عصر الفايكينج، والذي يرجع غالبا إلى عام 793 عندما تعرض دير ليندسفارن على ساحل بحر الشمال البريطاني، للهجوم.

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وعلى مدار القرون الثلاثة التالية، أقامت "مجتمعات الشتات الإسكندنافية" مراكز تجارية وبلدات "تمتد من القارة الأمريكية إلى السهول الآسيوية".

وقال سورين سندبيك، عالم الآثار بمتحف مويسجارد في الدنمارك، عبر هذه الأراضي الشاسعة ، قام الفايكينج "بتصدير الأفكار والتقنيات واللغة والمعتقدات والممارسات".

وبينما شن الفايكينج غارات وحشية في أنحاء أوروبا الغربية وفرضوا تجارة الرقيق من خلال ما يعرف الآن بروسيا إلى الشرق الأوسط، فقد أسسوا أيضا مدينة دبلن، عاصمة ايرلندا، وأطلقوا لقب "نورسمان" على نورماندي في فرنسا، وفي أواخر القرن التاسع ساعدوا في إنشاء "كييفان روس"، التي يزعم أحيانا أنها الدولة الروسية الأولى