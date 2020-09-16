القاء القبض على عصابة ارتكبت تسع جرائم خطف وتسليب بنينوى

اعلنت قيادة شرطة نينوى، الاربعاء، عن القاء القبض على عصابة خطف وتسليب وتحرير احد المخطوفين.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتوجيه وإشراف من قبل قائد شرطة نينوى العميد ليث خليل الحمداني وبعد تشكيل فريق عمل تمكن مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى من القاء القبض على عصابة خطف وتسليب تتكون من ( ستة ) متهمين قاموا بارتكاب ( تسعة ) جرائم خطف وتسليب في محافظة نينوى واخذ مبالغ مالية مقابل اطلاق سراح الاشخاص الذين يتم خطفهم".
واضافت ان "افراد العصابة اعترفوا انهم حصلوا على مبلغ ( ٨٠ الف دولار امريكي ) بسبب الجرائم التي ارتكبوها"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وضبط العجلة التي كانوا يستخدموها في جرائمهم وتوقيفهم وفق المادة ٤٤٢ ق ع".
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