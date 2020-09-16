شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون: الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض بحسن نية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أنه سيفرض رسوما "هائلة" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، واتهم التكتل بعدم التفاوض بحسن نية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.



ونجح جونسون في غضون ذلك في تفادي تمرد خصومه داخل حزب المحافظين لخطته لخرق القانون الدولي وإعادة صياغة اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) التي وقعها العام الماضي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض بحسن نية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.