قرقاش ووزير الشؤون الخارجية في مالطا يبحثان تعزيز التعاون المشترك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مع إيفاريست بارتولو وزير الشؤون الخارجية و الأوروبية في جمهورية مالطا - خلال اتصال هاتفي اليوم- العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومالطا وسبل تعزيزها إلى جانب الموضوعات الدولية ذات اهتمام مشترك.



واستعرض مع بارتولو سبل توطيد علاقات الصداقة و التعاون الثنائي في مختلف المجالات و تطرقا إلى تطورات الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط والتوتر في المنطقة.

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