شكرا لقرائتكم خبر 32 طنا من الأغذية السعودية لنازحي صعدة والجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 32 طنا و100كجم من السلال الغذائية لنازحي محافظتي صعدة والجوف بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,800 نازح، أطلق أمس المرحلة الخامسة من مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمستشفى مأرب العام، بحضور وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، ورئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي، وفريق مركز الملك سلمان للإغاثة.

واطلع الحضور على الخدمات التي يقدمها مركز الأطراف الصناعية، واستمعوا لشرح مبسط من مدير مركز الأطراف الصناعية الدكتور عبدالكريم الوتيري عن الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى ومحتاجي العلاج الطبيعي، مشيرا إلى أن المرحلة الخامسة التي يجري إطلاقها تستهدف على مدى 8 أشهر إنتاج 414 طرفا صناعيا، وإعادة التصنيع والتقويم لـ414 طرفا صناعيا، إلى جانب تقديم خدمات العلاج الطبيعي الفيزيائي لـ1,200 شخص من محتاجي التأهيل، وأيضا التدريب الداخلي لأربعة متطوعين في مجال إنتاج الأطراف الصناعية والعلاج الفيزيائي.

ولفت الوتيري إلى أن 2,357 مريضا استفادوا من الخدمات التي قدمها المركز خلال النصف الأول من العام الحالي التي بلغت 5,154 خدمة شملت (صناعة الأطراف، وتقويم الأطراف، وقياس الأطراف، والتدريب على الأطراف، والتأهيل الفني «الصيانة» والعلاج الطبيعي الفيزيائي).

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة لليوم الثالث على التوالي حملة الرش الضبابي والتوعية الصحية بحمى الضنك في محافظة عدن، واستمر مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية في تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.