شكرا لقرائتكم خبر السفير السوداني للربيعة: خففتم معاناة شعبنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، تطورات الوضع الإنساني في السودان وآثار السيول والفيضانات مع سفير السودان لدى المملكة عادل بشير أمس. وقدم السفير الشكر والعرفان للسعودية على ما تقدمه للسودان وشعبه في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين عبر المركز للتخفيف من معاناة المتضررين من السيول والفيضانات الغزيرة التي ضربت السودان أخيرا، وأدت لخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، والدور الحيوي الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في بلاده.

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