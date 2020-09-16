سام الحقوقية: الحوثيون يمارسون جرائم حرب ضد المدنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت منظمة «سام» للحقوق والحريات أن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تمارس جرائم حرب ضد المدنيين في منطقة الزوب التابعة لمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وأكدت المنظمة ومقرها جنيف أن جماعة الحوثي تقصف منطقة الزوب بمختلف القذائف والأسلحة الثقيلة، بما فيها راجمات الصواريخ والدبابات والمدفعية الثقيلة العشوائية على منازل المدنيين الآهلة بالسكان في القرية، وتسبب القصف في قتل وجرح عدد كبير من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، وأجبر آخرون على ترك منازلهم تحت ضغط هذا القصف.

ورصدت المنظمة مئات الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد المدنيين في قرية الزوب في منطقة قيفة خلال السنوات الماضية، تنوعت بين القتل والاعتقالات التعسفية والاختطافات وتفجير واستهداف المنازل، وإحراق وتدمير آبار لمياه الشرب ومرافق صحية وتعليمية ومحطة وقود، واستهداف دور العبادة وإتلاف ونهب ممتلكات خاصة وعامة، وهو ما أدى لنزوح مئات الأسر وتعطيل تام للحياة في القرية.

وقالت إنها رصدت مقتل أكثر من 40 مدنيا بينهم نساء وأطفال، وإصابة ما لا يقل عن 60 بينهم نساء وأطفال، لا يزال بعضهم يعاني من الإصابة نظرا لعدم توفر الرعاية الصحية الكاملة، ولفت البيان إلى اعتقال أكثر من 150 مدنيا، بينهم 48 من العمال الوافدين الذين يعملون في مزارع القرية، بينهم أفارقه.

وأشار إلى تفجير الحوثيين ثمانية منازل بشكل كلي، اثنان منها أثناء حملتهم العسكرية الأخيرة في الأيام الماضية، وأحرقت الميليشيات 22 منزلا، فيما تسببت القذائف التي تطلقها بشكل مستمر بتدمير جزئي لـ200 منزل وتضرر عشرات المنازل الأخرى بأضرار متفاوتة جراء الاستهداف المتعمد بالقذائف المختلفة، وشمل الاستهداف 3 منشآت تعليمية، واحدة منها دمرت بصورة كلية، مما أدى إلى حرمان أكثر من 600 طالب وطالبة من حقهم في التعليم.

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وأضافت أن القصف فاقم من تردي الوضع الإنساني في القرية، ودفع أكثر من 450 أسرة خلال الحروب السابقة إلى النزوح إلى القرى المجاورة.

ميدانيا، اشتدت حدة المعارك بين قوات الجيش الوطني المسنود بقبائل مأرب، وميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مناطق المناقل، ونجد المجمعة بمديرية رحبة غرب محافظة مأرب، وسط تعزيزات كبيرة لطرفي الصراع، وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولات تسلل لميليشيات الحوثي باتجاه جبل مراد، وأن تعزيزات للجيش وصلت للمنطقة، وأشار المصدر أن ميليشيات الحوثي تواصل عمليات الحشد والتجنيد للمقاتلين من مناطق إب وذمار، وصنعاء، للزج بهم إلى أتون المعارك وبأعداد كبيرة وأغلبيتهم في النسق الأول من الأطفال.

وتمكنت قوات الجيش من تحرير مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.

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