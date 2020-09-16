ترمب: لقاح كورونا سيكون جاهزا بعد 4 أسابيع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن لقاحا لفيروس كورونا ربما يكون جاهزا للاستخدام في غضون أربعة أسابيع. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرج للأنباء أمس «ربما كانت الإدارة السابقة ستستغرق سنوات لتوفير لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجمع الموافقات.. نحن على بعد أسابيع من الحصول عليه. ربما ثلاثة أو أربعة أسابيع».

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