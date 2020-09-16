شكرا لقرائتكم خبر تعليق الصلاة في الأقصى 3 أسابيع بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المجلس، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن تعليق دخول المصلين سيكون بعد صلاة الجمعة المقبل، حفاظا على حياة المواطنين بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد.
ويأتي تعليق الصلاة بعد ارتفاع الإصابات بشكل كبير في فلسطين، حيث أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس، تسجيل 963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما تجتمع لجنة الطوارئ لاتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع أعداد المصابين.
وقالت الكيلة في بيان صحفي إن «القدس سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 302 إصابة.
وذكر محمد أشتية رئيس الحكومة الفلسطينية «أعداد الإصابات والوفيات مقلقة، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات لحماية من يحبون من كبار السن والمرضى وذوي المناعة الضعيفة».
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الصلاة في الأقصى 3 أسابيع بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.