شكرا لقرائتكم خبر تعليق الصلاة في الأقصى 3 أسابيع بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس أمس تعليق دخول المصلين والزوار إلى المسجد الأقصى المبارك ولمدة ثلاثة أسابيع.

وقال المجلس، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن تعليق دخول المصلين سيكون بعد صلاة الجمعة المقبل، حفاظا على حياة المواطنين بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد.

ويأتي تعليق الصلاة بعد ارتفاع الإصابات بشكل كبير في فلسطين، حيث أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس، تسجيل 963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما تجتمع لجنة الطوارئ لاتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع أعداد المصابين.

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن «القدس سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 302 إصابة.

وذكر محمد أشتية رئيس الحكومة الفلسطينية «أعداد الإصابات والوفيات مقلقة، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات لحماية من يحبون من كبار السن والمرضى وذوي المناعة الضعيفة».