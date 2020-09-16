فيديو: يونس الميموني
قال حميد النهري رئيس شعبة القانون العام، بكلية الحقوق، أمس الثلاثاء، بطنجة، إن ما يقارب 15 ألف طالب من جميع المستويات اجتازوا امتحانات الدورة الربيعية.
وكشف النهري لـ”اليوم24″ أنه تم توفير كل الوسائل الاحترازية، من احترام للتباعد الجسدي وتعقيم اليدين، في خمسة مراكز مخصصة للامتحان.
وأضاف النهري، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد طيلة فترة اجتياز الامتحانات.
وأوضح النهري، أن إدارة الكلية تستعد من أجل اجتياز طلبة، مراكز تاركيست والحسيمة وتطوان، ووزان، شفشاون، العرائش، أيام 23و24و25 شتنبر.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس شعبة القانون العام بكلية طنجة: عملنا على توفير ظروف ملائمة لـ15 ألف طالب اجتازوا الامتحانات- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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