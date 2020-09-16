رئيس شعبة القانون العام بكلية طنجة: عملنا على توفير ظروف ملائمة لـ15 ألف طالب اجتازوا الامتحانات- فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال حميد النهري رئيس شعبة القانون العام، بكلية الحقوق، أمس الثلاثاء، بطنجة، إن ما يقارب 15 ألف طالب من جميع المستويات اجتازوا امتحانات الدورة الربيعية.

وكشف النهري لـ”اليوم24″ أنه تم توفير كل الوسائل الاحترازية، من احترام للتباعد الجسدي وتعقيم اليدين، في خمسة مراكز مخصصة للامتحان.

Advertisements

وأضاف النهري، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد طيلة فترة اجتياز الامتحانات.

وأوضح النهري، أن إدارة الكلية تستعد من أجل اجتياز طلبة، مراكز تاركيست والحسيمة وتطوان، ووزان، شفشاون، العرائش، أيام 23و24و25 شتنبر.