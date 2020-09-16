رئيس الموساد لا يستبعد التطبيع مع السعودية قريبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، إن لا يستبعد التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الرسمية مع السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة، وأشار إلى أن دولا من الخليج العربي وأخرى غير خليجية ستنضم إلى اتفاقات التطبيع التي وقعتها إسرائيل أمس، الثلاثاء، مع الإمارات والبحرين.

جاء ذلك في مقابلة لرئيس الموساد مع المراسلة السياسية للقناة 12، دانا فايس، نشر مساء اليوم، الأربعاء، وفي رد على سؤال حول إمكانية الوصول مجددا إلى البيت الأبيض خلال الفترة الحالية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتوقع على اتفاق لتطبيع العلاقات الرسمية مع السعودية، قال كوهين: "من الممكن أن يحصل ذلك".

وكان الرئيسة الأميركي قد أكد أمس، أن "خمسة أو ستة" بلدان عربية إضافية ستحذو حذوهما "قريبًا جدًا" دون أن يسميها، ، مشيرًا كذلك إلى أنه أجرى محادثة مع ملك السعودية وولي عهده، مستطردا "لديهما عقل منفتح وسينضمان إلى السلام (..) أعتقد أن أشياء إيجابية للغاية ستحدث".

ولاحقًا، قال ترامب "أعتقد أنّ سبع أو ثماني أو تسع دول" إضافية ستوقّع اتّفاقات تطبيع مماثلة مع إسرائيل، "بما فيها (الدول) الكبيرة"؛ وأضاف في رده على سؤال لأحد الصحافيين عمّا إذا كان يتوقع أن تلحق السعودية بركب الإمارات والبحرين، أنه "نعم. لقد تحدّثت مع العاهل السعودي" والمملكة ستنضمّ "في الوقت الملائم".