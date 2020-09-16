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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا جميعها في حضرموت والان مع التفاصيل
الأربعاء 16 سبتمبر 2020
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث اصابات جديدة بالفيروس جميعها في حضرموت .
وذكرت اللجنة انه تم تسجيل حالتي شفاء من لحج ولم تسجل أي حالة وفاة لليوم .
وبذلك يكون إجمالي الحالات المؤكدة (2019) منها (583) وفاة و(1221) تعافي
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