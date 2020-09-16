نقابة المحامين تعلن تعرض محام لـ'مطاردة بوليسية' شرقي بغداد

اعلنت نقابة المحامين العراقيين، الاربعاء، عن تعرض احد المحامين لـ"مطاردة بوليسية" أثناء قيامه بواجباته شرقي بغداد، مؤكدة أن المطارة قام بها الحراس الشخصيين للقاضي الأول لمحكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر.
وقال نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحامي (محمد علي المالكي) تعرض ظهر هذا اليوم الاربعاء أثناء قيامه بواجباته المهنية في مجمع محاكم مدينة الصدر الى مطاردة بوليسية مدانة سلفاً، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والمسدسات من قبل الحراس الشخصيين للقاضي الأول لمحكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر بمشاركة حراس المحكمة المذكورة، مما أدى الى إصابة سيارته الخاصة باطلاقات نارية عدة".
وأضاف أن "هذه التصرفات اللامسؤولة التي تعرض أمن المحامين وحياتهم الى الخطر، تعبر عن عدم احترام الحراس لما يلزمهم قانوناً، وتشكل تصرفاً مستهجناً وخطيراً لابد من التصدي له للحيلولة دون ان يتحول هذا التصرف الى منهجٍ معتمدٍ عند التعامل اليومي مع المحامين، وما يترتب عليه من آثار سلبية مقيدة لأداء المحامين المهني أمام المحاكم لتحقيق العدالة وسيادة القانون".
ودعا بيان النقابة المحامين المتواجدين في مجمع محاكم مدينة الصدر الى "الامتناع عن الترافع في الدعاوى واقامتها لمدة ساعتين، بدءاً من الساعة (8) الثامنة حتى الساعة (10) العاشرة من صباح يوم غد ٍالخميس المصادف 17/9/2020".
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