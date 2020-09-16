شرطة بغداد تكشف تفاصيل جريمة قتل 'غامضة' جنوبي العاصمة

كشفت قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، عن تفاصيل جريمة قتل "غامضة" بنحر فتاة جنوبي العاصمة.
وقال مدير اعلام وعلاقات قيادة شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على توجيهات واشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة ميدانية لقائد شرطة بغداد وبعد ورود اخبار الى مركز شرطة الحضر بوجود حادث قتل عبارة عن نحر فتاة ضمن منطقة الدورة ببغداد تم على الفور تشكيل فريق عمل ميداني من قسم شرطة الدورة ومتابعة الكامرات".
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