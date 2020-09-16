تنشر الخليج 365، مقطع فيديو يتضمن تفاصيل يرويها منفذ "جريمة المنصور" والتي راح ضحيتها ثلاثة اشخاص بينهم صيدلانية. وكان مصدر امني افاد، اول امس الثلاثاء، بمقتل ثلاثة اشخاص بينهم صيدلانية داخل منزلهم في المنصور غربي بغداد، قبل ان تعتقله قوة امنية اليوم الاربعاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. منفذ 'جريمة المنصور' يروي تفاصيل الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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