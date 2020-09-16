وكالة الاستخبارات تصدر بياناً بشأن 'جريمة المنصور'

اصدرت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، بياناً بشأن "جريمة المنصور" التي راح ضحيتها ثلاثة اشخاص بينهم صيدلانية، مؤكدة اعتقال منفذ الجريمة.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بإشراف رئيس الوزراء وبمتابعة وزير الداخلية نفذت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بأمرة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالتنسيق مع قوات الاسايس في إقليم كردستان عملية استخبارية تمكنت من خلالها اعتقال منفذ مجزرة المنصور التي راح ضحيتها الصيدلانية شيلان وعائلتها".

وكان مصدر امني افاد، اول امس الثلاثاء، بمقتل ثلاثة اشخاص بينهم صيدلانية داخل منزلهم في المنصور غربي بغداد، قبل ان تعتقله قوة امنية اليوم الاربعاء.