أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأربعاء، عن تسجيل 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، توازيا مع تسجيل 7 حالات وفاة.
ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات الفيروس بالبلاد، إلى ارتفاع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 26083 إصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات الإجمالي بلغ 259 حالة.
كما أفادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء وصل إلى 9634، في حين أن 120 شخصا يخضعون للعلاج في العناية المركزة، وعدد الفحوصات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 12401 فحصا، 10481 منها تم اجراؤها في المختبرات، و1920 في المطار.
كانت هذه تفاصيل خبر 634 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.