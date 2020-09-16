مقتل واصابة ثلاثة منتسبين في الحشد باحباط تسلل لعناصر 'داعش' الى ديالى

افاد مصدر امني، الاربعاء، بمقتل واصابة ثلاثة منتسبين في الحشد الشعبي باحباط تسلل لعناصر "داعش" الى ديالى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "منتسبا بالحشد الشعبي استشهد واصيب اثنان اخران بجروح باشتباكات مع داعش". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاشتباكات تمت بعد احباط تسلل لداعش من صلاح الدين الى ديالى بأطراف ناحية العظيم الحدودية بين المحافظتين".

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