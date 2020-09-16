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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يتراجع أمام ميركل : بالإمكان حل نزاعات شرق المتوسط بالتفاوض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه ما دامت هناك مقاربة عادلة في مسألة شرق المتوسط فيمكن حل النزاع من خلال المفاوضات.
وخلال مباحثات له مع المستشارة الألمانية، ميركل، حول قضية شرق المتوسط عبر تقنية الاتصال المرئي، ألح أردوغان على ضرورة أن يكون موقف دول الاتحاد الأوروبي عادلا ومتسقا في قضية شرق المتوسط.
وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل تطبيق سياسة فاعلة وواثقة حتى النهاية فيما يخص حقوقها.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد طلب قبل أسبوع من المجلس الأوروبي، إقناع اليونان ودول أوروبية أخرى بالتراجع في شرق المتوسط، وذلك مع اقتراب موعد مناقشة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أنقرة لتعديلها على المناطق الاقتصادية لمياه اليونان وقبرص، والقيام بعمليات تنقيب عن النفط والغاز بشكل غير قانوني.
وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي مع تركيا، توترا شديدا، خاصة حول القضية الليبية ومسألة الهجرة، فضلا عن الأمن واحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تتهم هذه الدول أنقرة باتباع سياسة توسعية.
وأصبح الوضع متقلبا بشكل خاص في المنطقة بعد شهر من التصعيد الذي بدأ في 10 أغسطس عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي إلى المياه التي تطالب بها أثينا.
شدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، قبل أيام على ضرورة استخدام قوة الاتحاد لردع تركيا، معتبرا أن العقوبات ستكون إحدى وسائل الردع
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