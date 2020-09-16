شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تسجل حالتي وفاة و 678 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت مملكة البحرين اليوم تسجيل حالتي وفاة و 678 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19.



وذكرت وزارة الصحة البحرينية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 215 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية 54831 حالة حتى الآن بعد تسجيل 627 حالة وأن عدد الحالات النشطة بلغ 6597.

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