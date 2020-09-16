شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يسجل 82 حالة وفاة و4357 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الاربعاء تسجيل 82 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 8248 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 4357 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 303 آلاف و 59.

ولفتت إلى أن 3895 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 237 ألفا و241.

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