أوغلو: عزلة تركيا دليل على فشل حزب إردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داوود أوغلو، أن العزلة التي تعيشها تركيا في أزمة البحر المتوسط دليل على فشل حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب إردوغان.

وعلق أوغلو على التوترات التي يشهدها شرق المتوسط، في تصريح نقلته صحيفة (زمان) التركية قائلا «الدول التي تتعارض مصالحها في المنطقة وحدت صفوفها ضد تركيا، مؤكدا أن وقوف تركيا بمفردها دفاعا عن «قضية محقة لها» يعني فشل الحزب الحاكم في الدبلوماسية».

ووجه السياسي التركي انتقادات لأداء حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، وقال إن بلاده تجازف بالدخول في مواجهة عسكرية بشرق المتوسط، لأنها تعطي للقوة أولوية على الدبلوماسية.

وأشار داوود أوغلو إلى أن معدلات البطالة في أوساط الشباب بلغت 30%، وأن العملات الأجنبية تحطم أرقاما قياسية أمام الليرة التي تراجعت في الفترة الأخيرة كثيرا، وأن معدلات التضخم تجاوزت 13%.