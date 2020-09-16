106 أتراك في قبضة الشرطة بداعي المشاركة في الانقلاب

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وأوضح التقرير أن مكتب الادعاء في إسطنبول أصدر مذكرات توقيف لـ132 مشتبها به، بينهم 82 عسكريا في الخدمة، وأضاف أن الباقين إما عسكريون متقاعدون أو مفصولون من القوات المسلحة، ونفذت الشرطة مداهمات في 34 من ولايات البلاد الـ81 .
وتتهم الحكومة التركية جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016، كما تقول أنقرة إن جولن يقود حركة للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش. وتصنف أنقرة حركة جولن على أنها منظمة إرهابية.
وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب إردوغان، هذه الاتهامات، ومنذ المحاولة الانقلابية جرى اعتقال أو فصل عشرات الآلاف من العسكريين وموظفي الخدمة العامة من أعمالهم.
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