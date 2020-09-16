الكشف المبكر عن سرطان الثدي لـ 38 ألف سيدة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إجراء الفحص الإكلينيكي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتوعية عن الفحص الذاتي، والكشف المبكر عن الأمراض الغير السارية، لـ 38 ألف سيدة.

ووفق بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أوضح أن الفحص الإكلينيكي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتوعية عن الفحص الذاتي، أجرى بـ 182 موقعًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة، عن طريق فريق مدرب من الطبيبات، والممرضات، والرائدات بمواقع الفحص المبدئي.

وأشار البيان إلى أنه جرى تفعيل جميع مواقع البرنامج ضمن خطة الدولة لتفعيل البرامج الصحية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار تنفيذ برنامج دعم صحة المرأة بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وقال البيان، إن محافظة كفر الشيخ تحتل المركز الثالث على مستوى الجمهورية، بتفعيل البرنامج وتقديم الخدمات لكافة السيدات من عمر 18 عامًا فأكثر، مع تقديم خدمات مراكز الإحالة من الأشعات سواء التليفزيونية أو الماموجرام، والفحص الإكلينيكي المتقدم عن طريق فريق من استشاريّ الجراحة، والأشعة، للاطمئنان على صحة سيدات مصر، وتقديم خدمات الكشف المبكر، والعلاج بالمجان بالمراكز المتخصصة.