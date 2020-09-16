بالفيديو.. مواطن يعتدي بالضرب على طفل داخل صيدلية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لتعدي أحد المواطنين على طفل داخل صيدلية بقرية "تلراك" التابعة لدائرة مركز أولاد صقر بالشرقية.

وأظهر الفيديو، أحد المواطنين وهو يعتدي على طفل بالضرب داخل الصيدلية، دون تدخل أي من المتواجدين وقتها.

ووفقًا للمتداول، فإن المعتدي يدعى "ص.الـ"، والذي تعدى بالضرب على الطفل "محمد.ا.ع"، دون سبب واضح.