الولايات المتحدة تعلن توزيع لقاح كورونا فور السماح باستخدامه

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ بتوزيع أي لقاح لمرض "كوفيد-19" في غضون يوم واحد من موافقة الجهات التنظيمية عليه، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. روسيا اليوم. وأجرى مسؤولون من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الدفاع اتصالا اليوم مع الصحفيين ونشروا وثائق عن خطط توزيع ترسلها الوزارتان للولايات ومسؤولي الصحة العامة المحليين. توزيع ترسلها الوزارتان للولايات ومسؤولي الصحة العامة المحليين. وستخصص الحكومة الاتحادية جرعات اللقاح لكل ولاية على أساس توصيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن فئات السكان الأولى بالحصول عليها، وستشمل هذه الفئات العاملين بقطاع الصحة.

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