الحكومة الروسية : الاقتصاد سارٍ على حافة حادة ونجح في التوازن

أشاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بالاقتصاد الروسي، خلال أزمة كورونا، وقال إن الاقتصاد سار على حافة حادة ونجح في تجاوزها وفقاً لموقع روسيا اليوم .
وجاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء برئاسة ميشوستين حول مسائل اقتصادية، بمافي ذلك الميزانية الروسية.
وأضاف ميشوستين قائلا، إن الحكومة الروسية عملت على إعداد الميزانية في ظل تحديات مالية خطيرة، فبالإضافة إلى العقوبات المفروضة على موسكو وهبوط أسعار النفط جاءت أزمة كورونا.
وأشار إلى أنه كان من الضروري تحقيق التوازن ووفاء الحكومة بجميع الالتزمات الاجتماعية وزيادة معدلات نمو الاقتصاد، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة أزمة كورونا.
وكانت الحكومة الروسية أقرت اليوم مشروع موازنة البلاد للأعوام 2021 - 2023، ووفقا لوزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف فإن مستوى إنفاق الميزانية خلال الأعوام المذكورة سيكون أعلى من مستواه قبل أزمة كورونا.
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