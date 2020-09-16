القبض على 9 ضباط وجنود صربيين للإشتباه في قتلهم 44 مدنيًا إبان حرب البوسنة

ألقت السلطات في البوسنة القبض على تسعة ضباط وجنود عسكريين سابقين من صرب البوسنة للإشتباه في قتلهم 44 مدنيًا إبان حرب البوسنة في الفترة بين عامي 1992 و1995.
وقال مكتب إدعاء البوسنة - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - حتى الآن يوجد 11
للوقوف على الأسباب التي أدت إلى عملية القتل وملابساته مستمرة.
وأضاف البيان، أن من بين المشتبهين، شخص مجهول يعيش خارج البوسنة، وأن السلطات تخطط للمطالبة بتسليمه، لافتًا إلى أن التحقيقات التي تُجرى
وأوضح البيان، أن صرب البوسنة فصلوا الرجال والأولاد عن النساء والبنات في قرية /نوفوسوسي/ قبل نقل الذكور من البوسنة بعيدًا إلى مقلب نفايات قريب وقتلهم.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم خلال الحرب في البوسنة التي اندلعت عندما تمرد الصرب بالبلاد على الاستقلال عن يوغوسلافيا السابقة والتحرك لإنشاء دولتهم الخاصة.
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