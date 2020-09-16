العراق والناتو يستعرضان آخر المُستجدّات بشأن اتفاق التعاون والشراكة المُبرَم بين الجانبين

بحث وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين مع الأمين العامّ لحلف الناتو، يانس ستولتنبيرج ، بمقر الحلف فى بروكسل آخر تطوُّرات مفاوضات استكمال وثيقة الترتيبات التكميليّة الخاصّة بعمل بعثة الناتو في العراق.



وذكر بيان للخارجية العراقية أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أنه جرى خلال اللقاء كذلك

بحث العلاقات الثنائيّة بين العراق وحلف الناتو، كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليميّة التي تهمّ الجانبين واستعرضا آخر المُستجدّات بشأن اتفاق التعاون والشراكة المُبرَم بين الجانبين.



وأعرب الوزير عن شكره لحلف الناتو لدعمه العراق

في هزيمة تنظيم داعش الإرهابيّ، مُؤكّداً أهمّية الدور الذي يضطلع به المجتمع الدوليّ، وحلف الناتو بشكل خاصّ في مجال تدريب القوات الأمنيّة العراقيّة، وتطوير قدراتها العسكريّة؛ من أجل القضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابيّ واتفق الجانبان على أهمّية استمرار الحوار السياسيّ والعسكريّ المشترك.



من جهته اكد الأمين العامّ لحلف الناتو ستولتنبيرج استعداد الحلف لتقديم المساعدات بحسب احتياجات الجانب العراقيّ.

