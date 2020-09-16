سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء بالعراق دون تسجيل خسائر

ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، " أنه لم تسجل اضرار

أو خسائر جراء سقوط الصاروخ"، مشيرة إلى أن الصاروخ تم إطلاقه من منطقة حي العامل بالقرب من جامع الهادي".



وكانت صفارات الانذار انطلقت من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، بالتزامن مع سقوط الصاروخ في المنطقة الخضراء.

