ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، " أنه لم تسجل اضرارأو خسائر جراء سقوط الصاروخ"، مشيرة إلى أن الصاروخ تم إطلاقه من منطقة حي العامل بالقرب من جامع الهادي".
وكانت صفارات الانذار انطلقت من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، بالتزامن مع سقوط الصاروخ في المنطقة الخضراء.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء بالعراق دون تسجيل خسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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