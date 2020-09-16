ضبط 38 لاجئا قبل اختناقهم في شاحنة أثناء تهريبهم إلى النمسا

ضبط 38 لاجئا بينهم 6 أطفال، أثناء تهريبهم في شاحنة إلى النمسا في حادثة مشابهة لما حدث قبل 5 سنوات في الحادث الشهير الذي تسبب في مصرع 71 شخصا في شاحنة مختنقين أثناء عملية التهريب .



وقالت مصادر في شرطة ولاية النمسا السفلى، أن اللاجئين تمكنوا من الهروب من الشاحنة في قرية بارندورف

بعد الخوف من الموت اختناقا نتيجة نقص الأكسجين والذي تسبب في فقدان العديد من الأشخاص للوعي أثناء رحلة التهريب .



وذكرت المصادر، أن شهود العيان لاحظوا اندفاع الأشخاص للهروب من الشاحنة إلى الحقول المجاورة، وقامت الشرطة باعتقالهم بعد مطاردة بالمروحيات وهم من

الجنسيات السورية والعراقية والتركية، وتم نقلهم إلى مركز الشرطة بعد توفير العناية الصحية لهم حيث كانوا جميعا في حالة صحية سيئة.



وأضافت المصادر أن الشرطة اكتشفت أثناء التحقيق أنه "لا توجد إمكانية للتهوية" داخل الشاحنة.. وتم القبض علي المهربة وهي سيدة تركية تبلغ من العمر 51 عاما وتقاضت مبالغ تتراوح بين 6 آلاف إلى 8 آلاف يورو من كل لاجىء لنقلهم من رومانيا عبر المجر إلى النمسا.