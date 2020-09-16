مجلس الوزراء النمساوي يناقش الوضع الصحي فى ضوء الزيادات اليومية السريعة لكورونا

بحث مجلس الوزراء النمساوي برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس فى اجتماعه الأسبوعي، اليوم تطورات وضع وباء كورونا فى البلاد فى ضوء الزيادات اليومية المرتفعة والتى بلغت اليوم 768 حالة .
تبذل جهودا مكثفة للسيطرة على التطور السريع للعدد المتزايد من إصابات كورونا.
وقال ردولف انشوبير وزير الصحة فى تصريحات له اليوم الاربعاء عقب الاجتماع أن الحكومة
فعال للفيروس في أسرع وقت ممكن موضحا أن هدفه الشخصي هو تحقيق معدل تطعيم بنسبة 50 بالمائة على الاقل فى بداية طرح اللقاح.
وأضاف وزير الصحة أن العامل الحاسم هو إلى أي مدى يتم تنفيذ الإجراءات الوقائية المعمول بها حاليًا لافتا الى تطلعه الى توفير لقاح
وحذر الوزير من أن الأرقام مرتفعة للغاية في الوقت الحالي حيث يتم اجراء اختبارات طبية مكثفة وهو ما يمكن أن يفسر هذه الزيادات الحادة مشيرا إلى أن فرص منع الإغلاق الثاني "جيدة جدًا" .
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